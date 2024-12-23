سعر CATERPILLAR (CPL)
سعر CATERPILLAR (CPL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 151.04K. يتم تحديث سعر CPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CATERPILLAR الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 951.45
- تغيير سعر CATERPILLAR خلال اليوم هو +8.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.60T
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خلال اليوم، كان سعر CATERPILLAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CATERPILLAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CATERPILLAR مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CATERPILLAR مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+8.02%
|30 يوم
|$ 0
|-58.62%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CATERPILLAR: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.74%
+8.02%
-5.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
In the vast garden, a lost caterpillar wandered, longing to spread his wings as a butterfly. Hearing of Caterpillar Token, he saw hope. But to change, he needed to sacrifice supply. With each transaction, the caterpillar burned 2% of the token supply, inching closer to his dream of becoming a butterfly. Along the journey, he met fellow caterpillars, all with their own dreams of a safe crypto experience that would help them grow. Together, they formed a community, supporting each other in their transformation. As the supply dwindled, each cocooned themselves, emerging as a majestic butterfly. And so, Caterpillar Token became a symbol of growth and safety, its supply burnt away to pave the way for wealth and beautiful transformations. Caterpillar token is a memecoin on the Binance Smart Chain. It has no dev, no roadmap, and a renounced contract. It is 100% community-driven.
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