سعر ALTDeer اليوم

السعر المباشر لمشروع ALTDeer (ALT) اليوم هو $ 0.0087251، مع تغير بنسبة 1.52% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ALT الحالي إلى USD هو $ 0.0087251 لكل ALT.

يحتل ALTDeer حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,538,765، مع عرض متداول قدره 520.20M ALT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ALT بين $ 0.00865728 (أدنى) و$ 0.0088748 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.239875، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00385453.

على المدى القصير، تحرك ALT بمقدار +0.09% خلال الساعة الماضية و-5.70% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 5.90.

معلومات سوق ALTDeer (ALT)

القيمة السوقية $ 4.54M$ 4.54M $ 4.54M الحجم (24 ساعة) $ 5.90$ 5.90 $ 5.90 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.55M$ 4.55M $ 4.55M إمداد دورة التداول 520.20M 520.20M 520.20M إجمالي العرض 521,000,000.0 521,000,000.0 521,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ ALTDeer هي $ 4.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 5.90. العرض المتداول لـ ALT يبلغ 520.20M، مع إجمالي عرض 521000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.55M.