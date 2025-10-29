معلومات سعر Unit Plasma (UXPL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.35496 $ 0.35496 $ 0.35496 24 ساعة منخفض $ 0.379867 $ 0.379867 $ 0.379867 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.35496$ 0.35496 $ 0.35496 24 ساعة مرتفع $ 0.379867$ 0.379867 $ 0.379867 عالية طوال الوقت $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 أدنى سعر $ 0.339125$ 0.339125 $ 0.339125 تغير السعر (1 ساعة) -0.59% تغير السعر (1يوم) -2.86% تغير السعر (7 أيام) -5.59% تغير السعر (7 أيام) -5.59%

سعر Unit Plasma (UXPL) في الوقت الحقيقي هو $0.358575. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UXPL بين أدنى سعر $ 0.35496 وأعلى سعر $ 0.379867، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUXPL على الإطلاق هو $ 1.57، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.339125.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UXPL -0.59% على مدار الساعة الماضية، -2.86% على مدار 24 ساعة، و -5.59% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unit Plasma (UXPL)

القيمة السوقية $ 128.65M$ 128.65M $ 128.65M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.57B$ 3.57B $ 3.57B إمداد دورة التداول 360.06M 360.06M 360.06M إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unit Plasma هي $ 128.65M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UXPL يبلغ 360.06M، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.57B.