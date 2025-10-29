معلومات سعر Unit Fartcoin (UFART) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.363064 $ 0.363064 $ 0.363064 24 ساعة منخفض $ 0.415097 $ 0.415097 $ 0.415097 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.363064$ 0.363064 $ 0.363064 24 ساعة مرتفع $ 0.415097$ 0.415097 $ 0.415097 عالية طوال الوقت $ 1.69$ 1.69 $ 1.69 أدنى سعر $ 0.324925$ 0.324925 $ 0.324925 تغير السعر (1 ساعة) -1.20% تغير السعر (1يوم) -7.53% تغير السعر (7 أيام) +2.21% تغير السعر (7 أيام) +2.21%

سعر Unit Fartcoin (UFART) في الوقت الحقيقي هو $0.367257. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول UFART بين أدنى سعر $ 0.363064 وأعلى سعر $ 0.415097، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـUFART على الإطلاق هو $ 1.69، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.324925.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير UFART -1.20% على مدار الساعة الماضية، -7.53% على مدار 24 ساعة، و +2.21% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Unit Fartcoin (UFART)

القيمة السوقية $ 29.56M$ 29.56M $ 29.56M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 369.00M$ 369.00M $ 369.00M إمداد دورة التداول 80.10M 80.10M 80.10M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Unit Fartcoin هي $ 29.56M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UFART يبلغ 80.10M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 369.00M.