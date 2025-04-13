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سعر Carbon Protocol (SWTH) المباشر لليوم هو USD 0.00100604 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M . يتم تحديث سعر SWTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Carbon Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Carbon Protocol خلال اليوم هو +0.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.72B

أداء سعر Carbon Protocol (SWTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Carbon Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Carbon Protocol مقابل USD هو $ -0.0001445413 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Carbon Protocol مقابل USD هو $ -0.0003108360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Carbon Protocol مقابل USD هو $ -0.000849477518538665 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.92% 30 يوم $ -0.0001445413 -14.36% 60 يوم $ -0.0003108360 -30.89% 90 يوم $ -0.000849477518538665 -45.78%

تحليل سعر Carbon Protocol (SWTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Carbon Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00102247$ 0.00102247 $ 0.00102247 عالية طوال الوقت $ 0.103084$ 0.103084 $ 0.103084 تغير السعر (1 ساعة) +0.57% تغير السعر (1يوم) +0.92% تغير السعر (7 أيام) -3.11%

معلومات سوق Carbon Protocol (SWTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: