سعر Carbon Protocol (SWTH)
سعر Carbon Protocol (SWTH) المباشر لليوم هو USD 0.00100604. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.73M. يتم تحديث سعر SWTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Carbon Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Carbon Protocol خلال اليوم هو +0.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.72B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SWTH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SWTH.
خلال اليوم، كان سعر Carbon Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Carbon Protocol مقابل USD هو $ -0.0001445413 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Carbon Protocol مقابل USD هو $ -0.0003108360 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Carbon Protocol مقابل USD هو $ -0.000849477518538665 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.92%
|30 يوم
|$ -0.0001445413
|-14.36%
|60 يوم
|$ -0.0003108360
|-30.89%
|90 يوم
|$ -0.000849477518538665
|-45.78%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Carbon Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.57%
+0.92%
-3.11%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Carbon is a decentralized layer 2 cross-chain trading protocol designed specifically to support trading of sophisticated & advanced financial instruments such as options, bonds and futures, at scale.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SWTH إلى VND
₫25.79587164
|1 SWTH إلى AUD
A$0.0015996036
|1 SWTH إلى GBP
￡0.0007645904
|1 SWTH إلى EUR
€0.0008853152
|1 SWTH إلى USD
$0.00100604
|1 SWTH إلى MYR
RM0.0044466968
|1 SWTH إلى TRY
₺0.0381490368
|1 SWTH إلى JPY
¥0.1443768004
|1 SWTH إلى RUB
₽0.0836824072
|1 SWTH إلى INR
₹0.0864791984
|1 SWTH إلى IDR
Rp16.7673266264
|1 SWTH إلى KRW
₩1.429029518
|1 SWTH إلى PHP
₱0.0575253672
|1 SWTH إلى EGP
￡E.0.0515897312
|1 SWTH إلى BRL
R$0.0058953944
|1 SWTH إلى CAD
C$0.0013883352
|1 SWTH إلى BDT
৳0.12198235
|1 SWTH إلى NGN
₦1.5994225128
|1 SWTH إلى UAH
₴0.0415595124
|1 SWTH إلى VES
Bs0.07142884
|1 SWTH إلى PKR
Rs0.2814799316
|1 SWTH إلى KZT
₸0.5188349488
|1 SWTH إلى THB
฿0.0336721588
|1 SWTH إلى TWD
NT$0.0325655148
|1 SWTH إلى AED
د.إ0.0036921668
|1 SWTH إلى CHF
Fr0.0008148924
|1 SWTH إلى HKD
HK$0.00779681
|1 SWTH إلى MAD
.د.م0.0093360512
|1 SWTH إلى MXN
$0.020422612