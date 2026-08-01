سعر CapIX Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع CapIX Protocol (CPX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 3.86% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CPX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CPX.

يحتل CapIX Protocol حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,204.66، مع عرض متداول قدره 535.36M CPX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CPX بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00250919، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CPX بمقدار +0.36% خلال الساعة الماضية و-97.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق CapIX Protocol (CPX)

القيمة السوقية $ 12.20K$ 12.20K $ 12.20K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K إمداد دورة التداول 535.36M 535.36M 535.36M إجمالي العرض 999,983,924.578064 999,983,924.578064 999,983,924.578064

القيمة السوقية الحالية لـ CapIX Protocol هي $ 12.20K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CPX يبلغ 535.36M، مع إجمالي عرض 999983924.578064. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 21.35K.