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سعر CAMEL (CAMEL) المباشر لليوم هو USD 0.00042379 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 423.66K . يتم تحديث سعر CAMEL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق CAMEL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر CAMEL خلال اليوم هو -7.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر CAMEL (CAMEL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر CAMEL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر CAMEL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر CAMEL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر CAMEL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.95% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر CAMEL (CAMEL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر CAMEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00041928$ 0.00041928 $ 0.00041928 24 ساعة مرتفع $ 0.00046175$ 0.00046175 $ 0.00046175 عالية طوال الوقت $ 0.00306048$ 0.00306048 $ 0.00306048 تغير السعر (1 ساعة) +0.32% تغير السعر (1يوم) -7.95% تغير السعر (7 أيام) -11.71%

معلومات سوق CAMEL (CAMEL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: