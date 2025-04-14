سعر CAMEL (CAMEL)
سعر CAMEL (CAMEL) المباشر لليوم هو USD 0.00042379. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 423.66K. يتم تحديث سعر CAMEL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق CAMEL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر CAMEL خلال اليوم هو -7.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CAMEL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CAMEL.
خلال اليوم، كان سعر CAMEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر CAMEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر CAMEL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر CAMEL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.95%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر CAMEL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.32%
-7.95%
-11.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
CAMEL is a project created on Four.meme following the trend of CZ meme coins. $CAMEL is a CTO project on BNBCHAIN, four_meme_ All community driven. #CAMEL will become the companion vehicle of #CZ and surpass #Mubarak #Broccoli soon 🚀🚀🚀 BNBChain has been well prepared by CZ and his associates for a big bang on BNBChain. They support all projects and CZ is becoming the number one KOLS on the platform.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CAMEL إلى VND
₫10.86639939
|1 CAMEL إلى AUD
A$0.0006695882
|1 CAMEL إلى GBP
￡0.0003220804
|1 CAMEL إلى EUR
€0.0003686973
|1 CAMEL إلى USD
$0.00042379
|1 CAMEL إلى MYR
RM0.0018731518
|1 CAMEL إلى TRY
₺0.0161082579
|1 CAMEL إلى JPY
¥0.0603773613
|1 CAMEL إلى RUB
₽0.0359162025
|1 CAMEL إلى INR
₹0.0365222222
|1 CAMEL إلى IDR
Rp7.1828802785
|1 CAMEL إلى KRW
₩0.6054136803
|1 CAMEL إلى PHP
₱0.0242323122
|1 CAMEL إلى EGP
￡E.0.0217234754
|1 CAMEL إلى BRL
R$0.0024834094
|1 CAMEL إلى CAD
C$0.0005848302
|1 CAMEL إلى BDT
৳0.0513845375
|1 CAMEL إلى NGN
₦0.6737498178
|1 CAMEL إلى UAH
₴0.0175067649
|1 CAMEL إلى VES
Bs0.03008909
|1 CAMEL إلى PKR
Rs0.1185722041
|1 CAMEL إلى KZT
₸0.2185569788
|1 CAMEL إلى THB
฿0.0142012029
|1 CAMEL إلى TWD
NT$0.013730796
|1 CAMEL إلى AED
د.إ0.0015553093
|1 CAMEL إلى CHF
Fr0.0003432699
|1 CAMEL إلى HKD
HK$0.0032843725
|1 CAMEL إلى MAD
.د.م0.0039327712
|1 CAMEL إلى MXN
$0.0085944612