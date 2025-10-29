معلومات سعر Caliber (CAL50) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.283758 $ 0.283758 $ 0.283758 24 ساعة منخفض $ 0.288124 $ 0.288124 $ 0.288124 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.283758$ 0.283758 $ 0.283758 24 ساعة مرتفع $ 0.288124$ 0.288124 $ 0.288124 عالية طوال الوقت $ 0.309508$ 0.309508 $ 0.309508 أدنى سعر $ 0.155988$ 0.155988 $ 0.155988 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -0.52% تغير السعر (7 أيام) -1.14% تغير السعر (7 أيام) -1.14%

سعر Caliber (CAL50) في الوقت الحقيقي هو $0.284694. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CAL50 بين أدنى سعر $ 0.283758 وأعلى سعر $ 0.288124، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCAL50 على الإطلاق هو $ 0.309508، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.155988.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CAL50 -0.00% على مدار الساعة الماضية، -0.52% على مدار 24 ساعة، و -1.14% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Caliber (CAL50)

القيمة السوقية $ 28.47M$ 28.47M $ 28.47M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 28.47M$ 28.47M $ 28.47M إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Caliber هي $ 28.47M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAL50 يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 28.47M.