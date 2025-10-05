معلومات سعر CAIRE (CAIRE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00140604 $ 0.00140604 $ 0.00140604 24 ساعة منخفض $ 0.00144062 $ 0.00144062 $ 0.00144062 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00140604$ 0.00140604 $ 0.00140604 24 ساعة مرتفع $ 0.00144062$ 0.00144062 $ 0.00144062 عالية طوال الوقت $ 0.00675754$ 0.00675754 $ 0.00675754 أدنى سعر $ 0.00136258$ 0.00136258 $ 0.00136258 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.19% تغير السعر (7 أيام) +4.00% تغير السعر (7 أيام) +4.00%

سعر CAIRE (CAIRE) في الوقت الحقيقي هو $0.00143249. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول CAIRE بين أدنى سعر $ 0.00140604 وأعلى سعر $ 0.00144062، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـCAIRE على الإطلاق هو $ 0.00675754، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00136258.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير CAIRE -0.03% على مدار الساعة الماضية، -0.19% على مدار 24 ساعة، و +4.00% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق CAIRE (CAIRE)

القيمة السوقية $ 30.15K$ 30.15K $ 30.15K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.15K$ 30.15K $ 30.15K إمداد دورة التداول 21.00M 21.00M 21.00M إجمالي العرض 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ CAIRE هي $ 30.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAIRE يبلغ 21.00M، مع إجمالي عرض 21000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.15K.