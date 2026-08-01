سعر CAD Digital اليوم

السعر المباشر لمشروع CAD Digital (CADD) اليوم هو $ 0.716918، مع تغير بنسبة 0.11% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CADD الحالي إلى USD هو $ 0.716918 لكل CADD.

يحتل CAD Digital حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 862,231، مع عرض متداول قدره 1.20M CADD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CADD بين $ 0.716485 (أدنى) و$ 0.717412 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.720142، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.709213.

على المدى القصير، تحرك CADD بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+0.15% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 4.03K.

معلومات سوق CAD Digital (CADD)

القيمة السوقية $ 862.23K$ 862.23K $ 862.23K الحجم (24 ساعة) $ 4.03K$ 4.03K $ 4.03K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 862.23K$ 862.23K $ 862.23K إمداد دورة التداول 1.20M 1.20M 1.20M إجمالي العرض 1,202,692.079999999 1,202,692.079999999 1,202,692.079999999

القيمة السوقية الحالية لـ CAD Digital هي $ 862.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 4.03K. العرض المتداول لـ CADD يبلغ 1.20M، مع إجمالي عرض 1202692.079999999. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 862.23K.