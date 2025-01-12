سعر Butter (BUTTER)
سعر Butter (BUTTER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.77K. يتم تحديث سعر BUTTER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Butter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 164.41
- تغيير سعر Butter خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 244.22B
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خلال اليوم، كان سعر Butter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Butter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Butter مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Butter مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-5.25%
|60 يوم
|$ 0
|-1.05%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Butter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? Meme token about the love for butter. Butter is a community project. What makes your project unique? There is no other community dedicated to the love of Butter History of your project. Project is 1 day old What’s next for your project? We are planning on spreading $Butter as far and wide as we can What can your token be used for? Butter itself has no use case other than removing the negative effects of margarine. In today's society we are getting back to our roots and spreading that Vitamin A, D, E, and K.
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