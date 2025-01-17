سعر BUTTCOIN (BUTTCOIN)
سعر BUTTCOIN (BUTTCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00326457. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M. يتم تحديث سعر BUTTCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BUTTCOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 571.11K
- تغيير سعر BUTTCOIN خلال اليوم هو +4.79%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M
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خلال اليوم، كان سعر BUTTCOIN مقابل USD هو $ +0.00014932 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BUTTCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BUTTCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BUTTCOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00014932
|+4.79%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BUTTCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-10.41%
+4.79%
+86.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Buttcoin is a meme solana-based cryptocurrency created by Shytoshi, who also made *Fartcoin*. It's a parody of the often silly and unpredictable world of crypto, designed to make fun of hype-driven projects that don’t have real value. The coin exists purely for entertainment, with no serious purpose, and is meant to bring humor to the crypto community. This project was run by the Community (CTO) with active admins and members.
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