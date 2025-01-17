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سعر BUTTCOIN (BUTTCOIN) المباشر لليوم هو USD 0.00326457 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.26M . يتم تحديث سعر BUTTCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BUTTCOIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 571.11K - تغيير سعر BUTTCOIN خلال اليوم هو +4.79% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.88M

أداء سعر BUTTCOIN (BUTTCOIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BUTTCOIN مقابل USD هو $ +0.00014932 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BUTTCOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BUTTCOIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BUTTCOIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00014932 +4.79% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BUTTCOIN (BUTTCOIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BUTTCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0027265$ 0.0027265 $ 0.0027265 24 ساعة مرتفع $ 0.00441924$ 0.00441924 $ 0.00441924 عالية طوال الوقت $ 0.00572253$ 0.00572253 $ 0.00572253 تغير السعر (1 ساعة) -10.41% تغير السعر (1يوم) +4.79% تغير السعر (7 أيام) +86.91%

معلومات سوق BUTTCOIN (BUTTCOIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: