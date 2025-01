ما هو BUTTCOIN ( BUTTCOIN )

Buttcoin is a meme solana-based cryptocurrency created by Shytoshi, who also made *Fartcoin*. It's a parody of the often silly and unpredictable world of crypto, designed to make fun of hype-driven projects that don’t have real value. The coin exists purely for entertainment, with no serious purpose, and is meant to bring humor to the crypto community. This project was run by the Community (CTO) with active admins and members.

المصدر BUTTCOIN (BUTTCOIN) الموقع الرسمي