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سعر Built Different (BUILT) المباشر لليوم هو USD 0.00362104 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M . يتم تحديث سعر BUILT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Built Different الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.41M - تغيير سعر Built Different خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Built Different (BUILT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Built Different مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Built Different مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Built Different مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Built Different مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Built Different (BUILT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Built Different: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0032349$ 0.0032349 $ 0.0032349 24 ساعة مرتفع $ 0.00539371$ 0.00539371 $ 0.00539371 عالية طوال الوقت $ 0.00539371$ 0.00539371 $ 0.00539371 تغير السعر (1 ساعة) +1.91% تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Built Different (BUILT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: