سعر Built Different (BUILT)
سعر Built Different (BUILT) المباشر لليوم هو USD 0.00362104. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.62M. يتم تحديث سعر BUILT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Built Different الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.41M
- تغيير سعر Built Different خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Built Different مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Built Different مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Built Different مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Built Different مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Built Different: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.91%
+0.00%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Built Different is not just a token; it’s a movement. Inspired by the relentless pursuit of greatness, Built Different embodies the spirit of innovation, ambition, and breaking barriers. Positioned as a standout project on the Solana ecosystem, it draws parallels to the meteoric rise of coins like $Sigma and $Giga, capturing the imagination of those who aspire for more in life and in crypto. Core Values: • Innovation: Pushing boundaries in the crypto space. • Resilience: Built to thrive in any market conditions. • Community: Empowering individuals to stride for more together. Why Built Different? Built Different is more than a financial asset—it’s a badge of honor for those who see themselves as visionaries, risk-takers, and builders of the future. With its catchy slogan and bold ethos, it appeals to a new generation of crypto investors who crave purpose beyond profits.
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