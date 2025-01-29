احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BUILDX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BUILDX.

سعر BuildX (BUILDX) المباشر لليوم هو USD 0.00108173 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.08M . يتم تحديث سعر BUILDX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BuildX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.61K - تغيير سعر BuildX خلال اليوم هو -2.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.83M

أداء سعر BuildX (BUILDX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BuildX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BuildX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BuildX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BuildX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.66% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BuildX (BUILDX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BuildX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102814$ 0.00102814 $ 0.00102814 24 ساعة مرتفع $ 0.00138316$ 0.00138316 $ 0.00138316 عالية طوال الوقت $ 0.00138316$ 0.00138316 $ 0.00138316 تغير السعر (1 ساعة) +0.51% تغير السعر (1يوم) -2.66% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق BuildX (BUILDX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: