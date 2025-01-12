سعر Bufficorn (BUFFI)
سعر Bufficorn (BUFFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.59K. يتم تحديث سعر BUFFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bufficorn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 135.36K
- تغيير سعر Bufficorn خلال اليوم هو -0.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69B
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خلال اليوم، كان سعر Bufficorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bufficorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bufficorn مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bufficorn مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.01%
|30 يوم
|$ 0
|-20.87%
|60 يوم
|$ 0
|-13.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bufficorn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-0.01%
+4.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Bufficorn ($BUFFI), the playful new ERC meme token inspired by Ethereum's own Vitalik Buterin donning a Bufficorn costume on stage. With zero tax, liquidity burned, and ownership renounced, $BUFFI embraces the spirit of Ethereum's community-driven ethos. As the mascot of Ethereum, Bufficorn is here to lead the charge in the meme token space, embodying strength, fun, and a dedication to decentralized finance. Join the herd and ride the Bufficorn wave!
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