سعر Bucket Token (BUT)
سعر Bucket Token (BUT) المباشر لليوم هو USD 0.03044122. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.84M. يتم تحديث سعر BUT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bucket Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.50K
- تغيير سعر Bucket Token خلال اليوم هو +6.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 520.00M
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خلال اليوم، كان سعر Bucket Token مقابل USD هو $ +0.00197186 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bucket Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bucket Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bucket Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00197186
|+6.93%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bucket Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.78%
+6.93%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity.
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