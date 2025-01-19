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سعر Bucket Token (BUT) المباشر لليوم هو USD 0.03044122 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 15.84M . يتم تحديث سعر BUT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bucket Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 123.50K - تغيير سعر Bucket Token خلال اليوم هو +6.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 520.00M

أداء سعر Bucket Token (BUT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bucket Token مقابل USD هو $ +0.00197186 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bucket Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bucket Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bucket Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00197186 +6.93% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bucket Token (BUT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bucket Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02694128$ 0.02694128 $ 0.02694128 24 ساعة مرتفع $ 0.03270594$ 0.03270594 $ 0.03270594 عالية طوال الوقت $ 0.04076259$ 0.04076259 $ 0.04076259 تغير السعر (1 ساعة) -1.78% تغير السعر (1يوم) +6.93% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Bucket Token (BUT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: