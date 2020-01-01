توكنوميكس Bucket Token (BUT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Bucket Token (BUT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Bucket Token (BUT) Bucket Protocol is a next-generation Liquidity Layer on the Sui Network. It empowers users to mint the $BUCK stablecoin by locking various assets as collateral, while unlocking opportunities for yield generation and leveraged liquidity across the ecosystem. Within just one month of launch, Bucket has become a top 10 DeFi application on the Sui blockchain. Today, we manage over $110M in Total Value Locked (TVL), serving as a foundation to support Sui ecosystem sustainability. Our mission is to expand $BUCK’s use cases, strengthen the ecosystem, and boost Sui’s liquidity. الموقع الرسمي: https://www.bucketprotocol.io/ اشتر BUT الآن!

توكنوميكس Bucket Token (BUT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Bucket Token (BUT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.13M $ 4.13M $ 4.13M إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 395.06M $ 395.06M $ 395.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 10.46M $ 10.46M $ 10.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05549 $ 0.05549 $ 0.05549 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00681207 $ 0.00681207 $ 0.00681207 السعر الحالي: $ 0.01051798 $ 0.01051798 $ 0.01051798 معرفة المزيد عن سعر Bucket Token (BUT)

توكنوميكس Bucket Token (BUT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Bucket Token (BUT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BUT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BUT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BUT، استكشف السعر المباشر لتوكن BUT!

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