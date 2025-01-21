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سعر Browser DAO (BROWSER) المباشر لليوم هو USD 0.00031396 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 314.30K . يتم تحديث سعر BROWSER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Browser DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.25K - تغيير سعر Browser DAO خلال اليوم هو +28.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Browser DAO (BROWSER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Browser DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Browser DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Browser DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Browser DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +28.97% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Browser DAO (BROWSER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Browser DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00022402$ 0.00022402 $ 0.00022402 24 ساعة مرتفع $ 0.00036029$ 0.00036029 $ 0.00036029 عالية طوال الوقت $ 0.00062432$ 0.00062432 $ 0.00062432 تغير السعر (1 ساعة) -0.93% تغير السعر (1يوم) +28.97% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Browser DAO (BROWSER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: