سعر Browser DAO (BROWSER)
سعر Browser DAO (BROWSER) المباشر لليوم هو USD 0.00031396. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 314.30K. يتم تحديث سعر BROWSER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Browser DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 27.25K
- تغيير سعر Browser DAO خلال اليوم هو +28.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Browser DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Browser DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Browser DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Browser DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+28.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Browser DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.93%
+28.97%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace.
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