توكنوميكس Browser DAO (BROWSER) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Browser DAO (BROWSER)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Browser DAO (BROWSER) Empowering autonomous browser agents on Solana Vision: To control the web's most powerful autonomous browser agents through a decentralised token economy. $BROWSER is the utility token powering innovation in browser automation on Solana. By enabling governance, advanced tools, and sustainable tokenomics, we're paving the way for the future of AI-driven web automation. The DAO controls 30% of supply post-burn and engages in transparent decision-making to align with community goals. Staking and reserves provide mechanisms to incentivise the marketplace. الموقع الرسمي: https://browser.icu الوثيقة البيضاء: https://browser.icu/tokenomics اشتر BROWSER الآن!

توكنوميكس Browser DAO (BROWSER) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Browser DAO (BROWSER)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 17.99K $ 17.99K $ 17.99K إجمالي العرض: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M العرض المتداول: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 17.99K $ 17.99K $ 17.99K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Browser DAO (BROWSER)

توكنوميكس Browser DAO (BROWSER): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Browser DAO (BROWSER) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BROWSER التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BROWSER التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BROWSER، استكشف السعر المباشر لتوكن BROWSER!

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