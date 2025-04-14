سعر Brooder (BROOD)
سعر Brooder (BROOD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.71K. يتم تحديث سعر BROOD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brooder الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Brooder خلال اليوم هو -0.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 921.07M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BROOD مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BROOD.
خلال اليوم، كان سعر Brooder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brooder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brooder مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brooder مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.64%
|30 يوم
|$ 0
|+0.50%
|60 يوم
|$ 0
|-95.73%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Brooder: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.88%
-0.64%
+11.95%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Brooder is an AI engine built for creators to generate their own characters and launch them as tokens on the Solana blockchain using our launchpad. Our framework combines the latest LLM capabilities, users can customise their own contract address and launch a token directly onto Pump Fun for free. Our utility token $BROOD will be the native currency of the platform with a burning mechanism for each deployment + a subscription model paid in $BROOD.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BROOD إلى VND
₫--
|1 BROOD إلى AUD
A$--
|1 BROOD إلى GBP
￡--
|1 BROOD إلى EUR
€--
|1 BROOD إلى USD
$--
|1 BROOD إلى MYR
RM--
|1 BROOD إلى TRY
₺--
|1 BROOD إلى JPY
¥--
|1 BROOD إلى RUB
₽--
|1 BROOD إلى INR
₹--
|1 BROOD إلى IDR
Rp--
|1 BROOD إلى KRW
₩--
|1 BROOD إلى PHP
₱--
|1 BROOD إلى EGP
￡E.--
|1 BROOD إلى BRL
R$--
|1 BROOD إلى CAD
C$--
|1 BROOD إلى BDT
৳--
|1 BROOD إلى NGN
₦--
|1 BROOD إلى UAH
₴--
|1 BROOD إلى VES
Bs--
|1 BROOD إلى PKR
Rs--
|1 BROOD إلى KZT
₸--
|1 BROOD إلى THB
฿--
|1 BROOD إلى TWD
NT$--
|1 BROOD إلى AED
د.إ--
|1 BROOD إلى CHF
Fr--
|1 BROOD إلى HKD
HK$--
|1 BROOD إلى MAD
.د.م--
|1 BROOD إلى MXN
$--