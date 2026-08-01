سعر BRL1 اليوم

السعر المباشر لمشروع BRL1 (BRL1) اليوم هو $ 0.192993، مع تغير بنسبة 1.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRL1 الحالي إلى USD هو $ 0.192993 لكل BRL1.

يحتل BRL1 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,592,003، مع عرض متداول قدره 13.43M BRL1. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRL1 بين $ 0.190776 (أدنى) و$ 0.193108 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.204807، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.178265.

على المدى القصير، تحرك BRL1 بمقدار +0.08% خلال الساعة الماضية و-1.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 95.77K.

معلومات سوق BRL1 (BRL1)

القيمة السوقية $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M الحجم (24 ساعة) $ 95.77K$ 95.77K $ 95.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.59M$ 2.59M $ 2.59M إمداد دورة التداول 13.43M 13.43M 13.43M إجمالي العرض 13,430,917.54 13,430,917.54 13,430,917.54

القيمة السوقية الحالية لـ BRL1 هي $ 2.59M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 95.77K. العرض المتداول لـ BRL1 يبلغ 13.43M، مع إجمالي عرض 13430917.54. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.59M.