معلومات سعر BRIAH (BRIAH) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.00361951 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.51% تغير السعر (1يوم) -5.22% تغير السعر (7 أيام) +94.40%

سعر BRIAH (BRIAH) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRIAH بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRIAH على الإطلاق هو $ 0.00361951، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRIAH -0.51% على مدار الساعة الماضية، -5.22% على مدار 24 ساعة، و +94.40% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BRIAH (BRIAH)

القيمة السوقية $ 343.66K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 343.66K إمداد دورة التداول 996.97M إجمالي العرض 996,966,560.285

القيمة السوقية الحالية لـ BRIAH هي $ 343.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRIAH يبلغ 996.97M، مع إجمالي عرض 996966560.285. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 343.66K.