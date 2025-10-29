معلومات سعر Brettwu (BRETTWU) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.65% تغير السعر (1يوم) -3.99% تغير السعر (7 أيام) -8.46% تغير السعر (7 أيام) -8.46%

سعر Brettwu (BRETTWU) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRETTWU بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRETTWU على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRETTWU -0.65% على مدار الساعة الماضية، -3.99% على مدار 24 ساعة، و -8.46% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Brettwu (BRETTWU)

القيمة السوقية $ 210.19K$ 210.19K $ 210.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 210.19K$ 210.19K $ 210.19K إمداد دورة التداول 413.57T 413.57T 413.57T إجمالي العرض 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44 413,570,833,756,849.44

القيمة السوقية الحالية لـ Brettwu هي $ 210.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRETTWU يبلغ 413.57T، مع إجمالي عرض 413570833756849.44. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 210.19K.