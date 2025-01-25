سعر Brett Killer (KRETT)
سعر Brett Killer (KRETT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر KRETT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Brett Killer الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.78
- تغيير سعر Brett Killer خلال اليوم هو -1.91%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Brett Killer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Brett Killer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Brett Killer مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Brett Killer مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.91%
|30 يوم
|$ 0
|-33.58%
|60 يوم
|$ 0
|-50.11%
|90 يوم
|$ 0
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اكتشف أحدث تحليلات سعر Brett Killer: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-1.91%
-3.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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