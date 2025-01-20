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سعر BRAZA by Virtuals (BRAZA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 966.75K . يتم تحديث سعر BRAZA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BRAZA by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.58K - تغيير سعر BRAZA by Virtuals خلال اليوم هو -5.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر BRAZA by Virtuals (BRAZA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BRAZA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BRAZA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BRAZA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BRAZA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.63% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BRAZA by Virtuals (BRAZA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BRAZA by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00102173$ 0.00102173 $ 0.00102173 24 ساعة مرتفع $ 0.0012749$ 0.0012749 $ 0.0012749 عالية طوال الوقت $ 0.00207766$ 0.00207766 $ 0.00207766 تغير السعر (1 ساعة) -14.75% تغير السعر (1يوم) -5.63% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق BRAZA by Virtuals (BRAZA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: