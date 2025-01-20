سعر BRAZA by Virtuals (BRAZA)
سعر BRAZA by Virtuals (BRAZA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 966.75K. يتم تحديث سعر BRAZA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BRAZA by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 70.58K
- تغيير سعر BRAZA by Virtuals خلال اليوم هو -5.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر BRAZA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BRAZA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BRAZA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BRAZA by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.63%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BRAZA by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.75%
-5.63%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Braza is an AI agent designed to be your trusted financial companion, helping Brazilians make better financial decisions. Through Virtuals' GAME framework and custom functions, it combines natural language processing, financial analysis, and cultural understanding to provide personalized guidance and insights. Being directly connected to braza.ai, Braza AI provides seamless support and enhanced user experience by accessing real-time financial data and user preferences.
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