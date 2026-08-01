سعر Botto اليوم

السعر المباشر لمشروع Botto (BOTTO) اليوم هو $ 0.03776808، مع تغير بنسبة 3.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOTTO الحالي إلى USD هو $ 0.03776808 لكل BOTTO.

يحتل Botto حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,743,949، مع عرض متداول قدره 46.18M BOTTO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOTTO بين $ 0.03760946 (أدنى) و$ 0.03940773 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.91، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02968992.

على المدى القصير، تحرك BOTTO بمقدار -0.12% خلال الساعة الماضية و-4.23% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 609.96.

معلومات سوق Botto (BOTTO)

القيمة السوقية $ 1.74M$ 1.74M $ 1.74M الحجم (24 ساعة) $ 609.96$ 609.96 $ 609.96 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.78M$ 3.78M $ 3.78M إمداد دورة التداول 46.18M 46.18M 46.18M إجمالي العرض 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204 93,768,867.47974204

القيمة السوقية الحالية لـ Botto هي $ 1.74M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 609.96. العرض المتداول لـ BOTTO يبلغ 46.18M، مع إجمالي عرض 93768867.47974204. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.78M.