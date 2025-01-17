سعر Bonzi (BONZI)
سعر Bonzi (BONZI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BONZI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bonzi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.29K
- تغيير سعر Bonzi خلال اليوم هو -11.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bonzi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bonzi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bonzi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bonzi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-11.40%
|30 يوم
|$ 0
|-11.63%
|60 يوم
|$ 0
|-55.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bonzi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.81%
-11.40%
-25.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to the world of Bonzi, the first vista meme, native only to @ethervista! He will explore the blockchain with you as your very own friend and sidekick! VISTA is a value-compounding deflationary currency. Wut ? This means Ethervista is constantly autobuying and burning the token, increasing the floor price each time. This is a type of feature that EthervistaDEX renders possible To date, 2.17% of the total supply has been bought and burned forever...
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