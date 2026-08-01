سعر BOBz اليوم

السعر المباشر لمشروع BOBz (BOBZ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.61% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BOBZ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BOBZ.

يحتل BOBz حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,996.32، مع عرض متداول قدره 700.00T BOBZ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BOBZ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BOBZ بمقدار -0.60% خلال الساعة الماضية و-13.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BOBz (BOBZ)

القيمة السوقية $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K إمداد دورة التداول 700.00T 700.00T 700.00T إجمالي العرض 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0 700,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BOBz هي $ 13.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BOBZ يبلغ 700.00T، مع إجمالي عرض 700000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 13.00K.