سعر boby (BOBY)
سعر boby (BOBY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.97K. يتم تحديث سعر BOBY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق boby الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر boby خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M
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خلال اليوم، كان سعر boby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر boby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر boby مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر boby مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-1.63%
|60 يوم
|$ 0
|-54.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر boby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+11.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Let $BOBY bring the joy of wagging tails to your crypto wallet! Whether you’re here for the laughs, the love of memes, or the potential for growth, Boby Token is ready to lead the way. boby ots new mem token just lanched and we hope that we take over all mem token , we understand the growing of meme token around the word, and we hope to be number 1 one day, also we hope to every one who invisted in boby token to get teach.
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