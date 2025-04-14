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سعر boby (BOBY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.97K . يتم تحديث سعر BOBY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق boby الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر boby خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.82M

أداء سعر boby (BOBY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر boby مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر boby مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر boby مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر boby مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -1.63% 60 يوم $ 0 -54.44% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر boby (BOBY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر boby: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +11.43%

معلومات سوق boby (BOBY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: