سعر Blue Chip (CHIP)
سعر Blue Chip (CHIP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر CHIP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blue Chip الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.27
- تغيير سعر Blue Chip خلال اليوم هو -3.62%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Blue Chip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blue Chip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blue Chip مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blue Chip مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.62%
|30 يوم
|$ 0
|-51.96%
|60 يوم
|$ 0
|-67.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blue Chip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.58%
-3.62%
-33.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Literally the first Blue $Chip on BaseChain
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