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سعر Blue Chip (CHIP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر CHIP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Blue Chip الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 159.27 - تغيير سعر Blue Chip خلال اليوم هو -3.62% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Blue Chip (CHIP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Blue Chip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Blue Chip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Blue Chip مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Blue Chip مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.62% 30 يوم $ 0 -51.96% 60 يوم $ 0 -67.68% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Blue Chip (CHIP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Blue Chip: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.58% تغير السعر (1يوم) -3.62% تغير السعر (7 أيام) -33.02%

معلومات سوق Blue Chip (CHIP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: