سعر Blu ($BLU)
سعر Blu ($BLU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 826.47K. يتم تحديث سعر $BLU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Blu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 141.44K
- تغيير سعر Blu خلال اليوم هو -3.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Blu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Blu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Blu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Blu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.18%
|30 يوم
|$ 0
|-52.20%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Blu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.43%
-3.18%
-25.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet blu, the interstellar meme coin that’s here to take your crypto journey to out-of-this-world levels! blu isn't just any alien; he’s the quirkiest, most adventurous extraterrestrial who crash-landed straight into the meme universe from the farthest corners of space. blu is all about having fun, spreading laughs, and fueling the cosmic crypto scene with a splash of the unexpected. So buckle up, join the invasion, and get ready to explore where no meme coin has gone before. With blu, the only direction is up—into the stratosphere and beyond!
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