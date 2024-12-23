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سعر BlockCentral Token (BLOC) المباشر لليوم هو USD 0.00916352 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 610.64K . يتم تحديث سعر BLOC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlockCentral Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 735.14 - تغيير سعر BlockCentral Token خلال اليوم هو -1.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 66.64M

أداء سعر BlockCentral Token (BLOC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlockCentral Token مقابل USD هو $ -0.000130665517246871 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockCentral Token مقابل USD هو $ -0.0010106281 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockCentral Token مقابل USD هو $ +0.0012074385 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockCentral Token مقابل USD هو $ -0.000530807876460662 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000130665517246871 -1.40% 30 يوم $ -0.0010106281 -11.02% 60 يوم $ +0.0012074385 +13.18% 90 يوم $ -0.000530807876460662 -5.47%

تحليل سعر BlockCentral Token (BLOC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockCentral Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00906744$ 0.00906744 $ 0.00906744 24 ساعة مرتفع $ 0.00959239$ 0.00959239 $ 0.00959239 عالية طوال الوقت $ 0.02182127$ 0.02182127 $ 0.02182127 تغير السعر (1 ساعة) -1.43% تغير السعر (1يوم) -1.40% تغير السعر (7 أيام) -17.58%

معلومات سوق BlockCentral Token (BLOC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: