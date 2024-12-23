سعر BlockCentral Token (BLOC)
سعر BlockCentral Token (BLOC) المباشر لليوم هو USD 0.00916352. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 610.64K. يتم تحديث سعر BLOC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlockCentral Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 735.14
- تغيير سعر BlockCentral Token خلال اليوم هو -1.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 66.64M
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خلال اليوم، كان سعر BlockCentral Token مقابل USD هو $ -0.000130665517246871 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlockCentral Token مقابل USD هو $ -0.0010106281 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlockCentral Token مقابل USD هو $ +0.0012074385 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlockCentral Token مقابل USD هو $ -0.000530807876460662 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000130665517246871
|-1.40%
|30 يوم
|$ -0.0010106281
|-11.02%
|60 يوم
|$ +0.0012074385
|+13.18%
|90 يوم
|$ -0.000530807876460662
|-5.47%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlockCentral Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.43%
-1.40%
-17.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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