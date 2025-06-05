سعر Black Devil (ANGLERFISH)
سعر Black Devil (ANGLERFISH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.97K. يتم تحديث سعر ANGLERFISH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Black Devil الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Black Devil خلال اليوم هو -1.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.36M
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خلال اليوم، كان سعر Black Devil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Black Devil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Black Devil مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Black Devil مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.10%
|30 يوم
|$ 0
|+34.44%
|60 يوم
|$ 0
|-52.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Black Devil: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-1.10%
+46.61%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
An anglerfish was spotted surfacing in Tenerife this week. This was reportedly the first time the six-inch deep-sea dweller had been observed so close to the surface. Unfortunately, the tiny "sea devil" didn't survive its ascent, but its brief appearance still left scientists in awe. A Community formed and made a tribute token. Different people with different skills have come together to make it what it is now.
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