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سعر Black Devil (ANGLERFISH) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 191.97K . يتم تحديث سعر ANGLERFISH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Black Devil الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Black Devil خلال اليوم هو -1.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.36M

أداء سعر Black Devil (ANGLERFISH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Black Devil مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Black Devil مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Black Devil مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Black Devil مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.10% 30 يوم $ 0 +34.44% 60 يوم $ 0 -52.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Black Devil (ANGLERFISH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Black Devil: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00936291$ 0.00936291 $ 0.00936291 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -1.10% تغير السعر (7 أيام) +46.61%

معلومات سوق Black Devil (ANGLERFISH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: