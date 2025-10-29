معلومات سعر BitcoinZK (ZYRA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.071349 $ 0.071349 $ 0.071349 24 ساعة منخفض $ 0.077289 $ 0.077289 $ 0.077289 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.071349$ 0.071349 $ 0.071349 24 ساعة مرتفع $ 0.077289$ 0.077289 $ 0.077289 عالية طوال الوقت $ 0.167321$ 0.167321 $ 0.167321 أدنى سعر $ 0.056991$ 0.056991 $ 0.056991 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) -5.37% تغير السعر (7 أيام) +12.45% تغير السعر (7 أيام) +12.45%

سعر BitcoinZK (ZYRA) في الوقت الحقيقي هو $0.073031. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ZYRA بين أدنى سعر $ 0.071349 وأعلى سعر $ 0.077289، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـZYRA على الإطلاق هو $ 0.167321، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.056991.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ZYRA +0.04% على مدار الساعة الماضية، -5.37% على مدار 24 ساعة، و +12.45% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق BitcoinZK (ZYRA)

القيمة السوقية $ 18.26M$ 18.26M $ 18.26M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 73.03M$ 73.03M $ 73.03M إمداد دورة التداول 250.00M 250.00M 250.00M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ BitcoinZK هي $ 18.26M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZYRA يبلغ 250.00M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.03M.