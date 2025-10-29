معلومات سعر Bitcoin the Turtle (SLOW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.01370376 $ 0.01370376 $ 0.01370376 24 ساعة منخفض $ 0.01663147 $ 0.01663147 $ 0.01663147 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.01370376$ 0.01370376 $ 0.01370376 24 ساعة مرتفع $ 0.01663147$ 0.01663147 $ 0.01663147 عالية طوال الوقت $ 0.0414631$ 0.0414631 $ 0.0414631 أدنى سعر $ 0.00487056$ 0.00487056 $ 0.00487056 تغير السعر (1 ساعة) +0.38% تغير السعر (1يوم) +13.15% تغير السعر (7 أيام) +6.41% تغير السعر (7 أيام) +6.41%

سعر Bitcoin the Turtle (SLOW) في الوقت الحقيقي هو $0.0156485. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SLOW بين أدنى سعر $ 0.01370376 وأعلى سعر $ 0.01663147، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSLOW على الإطلاق هو $ 0.0414631، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00487056.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SLOW +0.38% على مدار الساعة الماضية، +13.15% على مدار 24 ساعة، و +6.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitcoin the Turtle (SLOW)

القيمة السوقية $ 304.95K$ 304.95K $ 304.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 314.90K$ 314.90K $ 314.90K إمداد دورة التداول 19.71M 19.71M 19.71M إجمالي العرض 20,356,524.0 20,356,524.0 20,356,524.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin the Turtle هي $ 304.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SLOW يبلغ 19.71M، مع إجمالي عرض 20356524.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 314.90K.