سعر Bitcoin the Turtle المباشر اليوم هو 0.0156485 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SLOW إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SLOW بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bitcoin the Turtle المباشر اليوم هو 0.0156485 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SLOW إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SLOW بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن SLOW

معلومات سعر SLOW

الموقع الرسمي لـ SLOW

اقتصاد توكن SLOW

توقعات سعر SLOW

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Bitcoin the Turtle

سعر Bitcoin the Turtle (SLOW)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SLOW إلى USD:

$0.0156485
$0.0156485$0.0156485
+13.10%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Bitcoin the Turtle (SLOW) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:42:58 (UTC+8)

معلومات سعر Bitcoin the Turtle (SLOW) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.01370376
$ 0.01370376$ 0.01370376
24 ساعة منخفض
$ 0.01663147
$ 0.01663147$ 0.01663147
24 ساعة مرتفع

$ 0.01370376
$ 0.01370376$ 0.01370376

$ 0.01663147
$ 0.01663147$ 0.01663147

$ 0.0414631
$ 0.0414631$ 0.0414631

$ 0.00487056
$ 0.00487056$ 0.00487056

+0.38%

+13.15%

+6.41%

+6.41%

سعر Bitcoin the Turtle (SLOW) في الوقت الحقيقي هو $0.0156485. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SLOW بين أدنى سعر $ 0.01370376 وأعلى سعر $ 0.01663147، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSLOW على الإطلاق هو $ 0.0414631، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00487056.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SLOW +0.38% على مدار الساعة الماضية، +13.15% على مدار 24 ساعة، و +6.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitcoin the Turtle (SLOW)

$ 304.95K
$ 304.95K$ 304.95K

--
----

$ 314.90K
$ 314.90K$ 314.90K

19.71M
19.71M 19.71M

20,356,524.0
20,356,524.0 20,356,524.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin the Turtle هي $ 304.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SLOW يبلغ 19.71M، مع إجمالي عرض 20356524.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 314.90K.

سجل سعر Bitcoin the Turtle (SLOW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin the Turtle مقابل USD هو $ +0.00181887 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin the Turtle مقابل USD هو $ -0.0056138727 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin the Turtle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin the Turtle مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00181887+13.15%
30 يوم$ -0.0056138727-35.87%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Bitcoin the Turtle ( SLOW )

Bitcoin the Turtle $SLOW is a community-driven memecoin built on the Kaspa using the KRC-20 token standard. The project was launched as a fair distribution without pre-mines or team allocations, emphasizing accessibility and decentralization. Inspired by the Kaspa founder’s pet turtle, $SLOW serves as both a cultural and creative initiative within the Kaspa ecosystem. Its primary focus is community engagement, awareness-building, and supporting Kaspa adoption through lighthearted branding and community initiatives.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bitcoin the Turtle (SLOW)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Bitcoin the Turtle (USD)

كم ستكون قيمة Bitcoin the Turtle (SLOW) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bitcoin the Turtle (SLOW) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bitcoin the Turtle.

تحقق الآن من توقعات سعر Bitcoin the Turtle!

عملة SLOW إلى العملات المحلية

توكنوميكس Bitcoin the Turtle (SLOW)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bitcoin the Turtle (SLOW) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SLOW والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bitcoin the Turtle (SLOW)

كم يساوي Bitcoin the Turtle (SLOW) اليوم؟
سعر SLOW المباشر في USD هو USD 0.0156485، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SLOW إلى USD الحالي؟
سعر SLOW إلى USD الحالي هو $ 0.0156485. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bitcoin the Turtle ؟
القيمة السوقية لعملة SLOW هي $ 304.95K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SLOW؟
العرض المتداول لتوكن SLOW هو 19.71M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SLOW؟
حقق SLOW سعرًا قياسيًا قدره 0.0414631 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SLOW؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00487056 SLOW.
ما هو حجم تداول SLOW؟
حجم تداول SLOW المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SLOW هذا العام؟
قد يرتفع SLOW هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SLOW لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 17:42:58 (UTC+8)

تحديثات Bitcoin the Turtle (SLOW) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,902.79
$112,902.79$112,902.79

-1.51%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.05
$4,000.05$4,000.05

-2.36%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.03970
$0.03970$0.03970

-14.51%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.28
$194.28$194.28

-2.32%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.2455
$3.2455$3.2455

-15.86%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$4,000.05
$4,000.05$4,000.05

-2.36%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,902.79
$112,902.79$112,902.79

-1.51%

شعار Solana

Solana

SOL

$194.28
$194.28$194.28

-2.32%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6540
$2.6540$2.6540

+0.68%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19339
$0.19339$0.19339

-3.19%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار Data Ownership

Data Ownership

DOP2

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.05297
$0.05297$0.05297

+2,548.50%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00004750
$0.00004750$0.00004750

+630.76%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000263
$0.0000000263$0.0000000263

+205.81%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.178
$2.178$2.178

+190.40%

شعار QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.000000000000000000000030
$0.000000000000000000000030$0.000000000000000000000030

+172.72%