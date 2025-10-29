سعر Bitcoin Roller Coaster Guy المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BRCG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BRCG بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bitcoin Roller Coaster Guy المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BRCG إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BRCG بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن BRCG

معلومات سعر BRCG

الموقع الرسمي لـ BRCG

اقتصاد توكن BRCG

توقعات سعر BRCG

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Bitcoin Roller Coaster Guy

سعر Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BRCG إلى USD:

--
----
-2.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:07:43 (UTC+8)

معلومات سعر Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

-2.21%

+4.19%

+4.19%

سعر Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRCG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRCG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRCG +0.02% على مدار الساعة الماضية، -2.21% على مدار 24 ساعة، و +4.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

$ 12.82K
$ 12.82K$ 12.82K

--
----

$ 12.82K
$ 12.82K$ 12.82K

1.00T
1.00T 1.00T

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Roller Coaster Guy هي $ 12.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRCG يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.82K.

سجل سعر Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitcoin Roller Coaster Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitcoin Roller Coaster Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitcoin Roller Coaster Guy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitcoin Roller Coaster Guy مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.21%
30 يوم$ 0-20.29%
60 يوم$ 0-40.24%
90 يوم$ 0--

ما هو Bitcoin Roller Coaster Guy ( BRCG )

Bitcoin Roller Coaster Guy ($BRCG) is a meme token on the Ethereum blockchain inspired by one of the first visual memes in cryptocurrency culture. Created in 2013, the "Roller Coaster Guy" animation became a widely recognized symbol of Bitcoin’s price volatility. The $BRCG token aims to preserve this cultural artifact by bringing it on-chain through a community-owned ERC-20 token. The token has no taxes, renounced ownership, and permanently burned liquidity.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Bitcoin Roller Coaster Guy (USD)

كم ستكون قيمة Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bitcoin Roller Coaster Guy.

تحقق الآن من توقعات سعر Bitcoin Roller Coaster Guy!

عملة BRCG إلى العملات المحلية

توكنوميكس Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BRCG والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

كم يساوي Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) اليوم؟
سعر BRCG المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BRCG إلى USD الحالي؟
سعر BRCG إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bitcoin Roller Coaster Guy ؟
القيمة السوقية لعملة BRCG هي $ 12.82K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BRCG؟
العرض المتداول لتوكن BRCG هو 1.00T USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BRCG؟
حقق BRCG سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BRCG؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 BRCG.
ما هو حجم تداول BRCG؟
حجم تداول BRCG المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع BRCG هذا العام؟
قد يرتفع BRCG هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BRCG لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:07:43 (UTC+8)

تحديثات Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,907.78
$112,907.78$112,907.78

-1.51%

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.05
$3,996.05$3,996.05

-2.46%

شعار PayAI Network

PayAI Network

PAYAI

$0.04258
$0.04258$0.04258

-8.31%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.87
$196.87$196.87

-1.02%

شعار ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$3.1610
$3.1610$3.1610

-18.05%

الأعلى حجماً

العملات المشفرة ذات أعلى حجم تداول

شعار Ethereum

Ethereum

ETH

$3,996.05
$3,996.05$3,996.05

-2.46%

شعار Bitcoin

Bitcoin

BTC

$112,907.78
$112,907.78$112,907.78

-1.51%

شعار Solana

Solana

SOL

$196.87
$196.87$196.87

-1.02%

شعار XRP

XRP

XRP

$2.6465
$2.6465$2.6465

+0.39%

شعار DOGE

DOGE

DOGE

$0.19458
$0.19458$0.19458

-2.59%

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

شعار 375ai

375ai

EAT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Novastro

Novastro

XNL

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

شعار BitcoinOS

BitcoinOS

BOS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار Revive Finance

Revive Finance

REVIVE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

شعار FYNOR

FYNOR

FYNOR

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

شعار AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.14100
$0.14100$0.14100

+6,950.00%

شعار Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.00003500
$0.00003500$0.00003500

+438.46%

شعار Piggycell

Piggycell

PIGGY

$2.169
$2.169$2.169

+189.20%

شعار DEGENFI

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000191
$0.0000000191$0.0000000191

+122.09%

شعار Deepswap Protocol

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000372
$0.000000000000000000000372$0.000000000000000000000372

+118.82%