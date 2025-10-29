معلومات سعر Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0
24 ساعة منخفض $ 0
24 ساعة مرتفع $ 0
عالية طوال الوقت $ 0
أدنى سعر $ 0
تغير السعر (1 ساعة) +0.02%
تغير السعر (1يوم) -2.21%
تغير السعر (7 أيام) +4.19%

سعر Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BRCG بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBRCG على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BRCG +0.02% على مدار الساعة الماضية، -2.21% على مدار 24 ساعة، و +4.19% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitcoin Roller Coaster Guy (BRCG)

القيمة السوقية $ 12.82K
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.82K
إمداد دورة التداول 1.00T
إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bitcoin Roller Coaster Guy هي $ 12.82K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRCG يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.82K.