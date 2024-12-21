سعر birb (BIRB)
سعر birb (BIRB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 166.01K. يتم تحديث سعر BIRB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق birb الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.45K
- تغيير سعر birb خلال اليوم هو +1.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.59M
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خلال اليوم، كان سعر birb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر birb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر birb مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر birb مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.68%
|30 يوم
|$ 0
|-46.16%
|60 يوم
|$ 0
|-25.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر birb: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.61%
+1.68%
-22.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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