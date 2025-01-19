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سعر Bingo (BINGO) المباشر لليوم هو USD 0.00155096 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BINGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bingo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.87 - تغيير سعر Bingo خلال اليوم هو -5.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Bingo (BINGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bingo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bingo مقابل USD هو $ -0.0007976700 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bingo مقابل USD هو $ -0.0008647873 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bingo مقابل USD هو $ -0.00608527857120255 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.36% 30 يوم $ -0.0007976700 -51.43% 60 يوم $ -0.0008647873 -55.75% 90 يوم $ -0.00608527857120255 -79.68%

تحليل سعر Bingo (BINGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bingo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.001542$ 0.001542 $ 0.001542 24 ساعة مرتفع $ 0.00163982$ 0.00163982 $ 0.00163982 عالية طوال الوقت $ 0.070173$ 0.070173 $ 0.070173 تغير السعر (1 ساعة) -0.46% تغير السعر (1يوم) -5.36% تغير السعر (7 أيام) -33.12%

معلومات سوق Bingo (BINGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: