سعر Bingo (BINGO)
سعر Bingo (BINGO) المباشر لليوم هو USD 0.00155096. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BINGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bingo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 107.87
- تغيير سعر Bingo خلال اليوم هو -5.36%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Bingo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bingo مقابل USD هو $ -0.0007976700 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bingo مقابل USD هو $ -0.0008647873 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bingo مقابل USD هو $ -0.00608527857120255 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.36%
|30 يوم
|$ -0.0007976700
|-51.43%
|60 يوم
|$ -0.0008647873
|-55.75%
|90 يوم
|$ -0.00608527857120255
|-79.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bingo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.46%
-5.36%
-33.12%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BINGO - The honest farmer's dog on AVAX. There was a farmer had a dog and Bingo was his name-o!
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