سعر BINDER اليوم

السعر المباشر لمشروع BINDER (BINDER) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BINDER الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BINDER.

يحتل BINDER حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 607,776، مع عرض متداول قدره 1000.00M BINDER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BINDER بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00617677، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BINDER بمقدار -- خلال الساعة الماضية و+3.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.15.

معلومات سوق BINDER (BINDER)

القيمة السوقية $ 607.78K$ 607.78K $ 607.78K الحجم (24 ساعة) $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 607.78K$ 607.78K $ 607.78K إمداد دورة التداول 1000.00M 1000.00M 1000.00M إجمالي العرض 999,997,209.409216 999,997,209.409216 999,997,209.409216

القيمة السوقية الحالية لـ BINDER هي $ 607.78K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.15. العرض المتداول لـ BINDER يبلغ 1000.00M، مع إجمالي عرض 999997209.409216. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 607.78K.