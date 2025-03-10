سعر Big Bear Bald Eagle (EAGLE)
سعر Big Bear Bald Eagle (EAGLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.01K. يتم تحديث سعر EAGLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Big Bear Bald Eagle الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.04K
- تغيير سعر Big Bear Bald Eagle خلال اليوم هو -53.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Big Bear Bald Eagle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Bear Bald Eagle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Bear Bald Eagle مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Bear Bald Eagle مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-53.42%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Bear Bald Eagle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.52%
-53.42%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow. Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit. The eggs started hatching on the 4th of march 2025
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