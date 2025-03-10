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سعر Big Bear Bald Eagle (EAGLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 65.01K . يتم تحديث سعر EAGLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Big Bear Bald Eagle الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 112.04K - تغيير سعر Big Bear Bald Eagle خلال اليوم هو -53.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M

أداء سعر Big Bear Bald Eagle (EAGLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Big Bear Bald Eagle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Big Bear Bald Eagle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Big Bear Bald Eagle مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Big Bear Bald Eagle مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -53.42% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Big Bear Bald Eagle (EAGLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Big Bear Bald Eagle: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00169857$ 0.00169857 $ 0.00169857 تغير السعر (1 ساعة) -2.52% تغير السعر (1يوم) -53.42% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Big Bear Bald Eagle (EAGLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: