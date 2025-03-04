توكنوميكس Big Bear Bald Eagle (EAGLE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Big Bear Bald Eagle (EAGLE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Big Bear Bald Eagle (EAGLE) It's a community driven token uniting fans of the bald eagles Jackie and shadow. Jackie and Shadow are a mated pair of bald eagles living in Big Bear Lake. They are known for their strong bond and cooperative behavior, often seen on live eagle cams. Jackie is larger than Shadow, and they have raised several chicks together, including Simba and Spirit. The eggs started hatching on the 4th of march 2025 الموقع الرسمي: https://www.bigbeareagle.com اشتر EAGLE الآن!

توكنوميكس Big Bear Bald Eagle (EAGLE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Big Bear Bald Eagle (EAGLE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K إجمالي العرض: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M العرض المتداول: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 12.31K $ 12.31K $ 12.31K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00169857 $ 0.00169857 $ 0.00169857 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Big Bear Bald Eagle (EAGLE)

توكنوميكس Big Bear Bald Eagle (EAGLE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Big Bear Bald Eagle (EAGLE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن EAGLE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن EAGLE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس EAGLE، استكشف السعر المباشر لتوكن EAGLE!

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