سعر bicho (BICHO)
سعر bicho (BICHO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 56.03K. يتم تحديث سعر BICHO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق bicho الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 285.99
- تغيير سعر bicho خلال اليوم هو -1.89%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 515.58M
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خلال اليوم، كان سعر bicho مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر bicho مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر bicho مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر bicho مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.89%
|30 يوم
|$ 0
|-31.69%
|60 يوم
|$ 0
|-55.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر bicho: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.25%
-1.89%
-14.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever!
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