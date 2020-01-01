توكنوميكس bicho (BICHO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول bicho (BICHO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات bicho (BICHO) Introducing Bicho, the cutest little fluff ball in the world and a delightful crypto meme coin designed to bring fun and excitement to the crypto space. Inspired by its charming and lovable theme, Bicho stands out with its adorable appeal and community-driven approach. Join a vibrant community of Bicho enthusiasts who share a passion for memes and crypto innovation. With deflationary mechanics, Bicho ensures increasing scarcity and potential value over time, all while maintaining transparency and security on a reliable blockchain platform. Participate in community events, earn rewards, and enjoy exclusive content as a Bicho holder. Embrace the cuteness and join the fun with Bicho, making crypto as adorable as ever! الموقع الرسمي: https://bichothedog.xyz اشتر BICHO الآن!

توكنوميكس bicho (BICHO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار bicho (BICHO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 29.27K $ 29.27K $ 29.27K إجمالي العرض: $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M العرض المتداول: $ 515.58M $ 515.58M $ 515.58M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.27K $ 29.27K $ 29.27K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00542787 $ 0.00542787 $ 0.00542787 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00003363 $ 0.00003363 $ 0.00003363 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر bicho (BICHO)

توكنوميكس bicho (BICHO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس bicho (BICHO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BICHO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BICHO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BICHO، استكشف السعر المباشر لتوكن BICHO!

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