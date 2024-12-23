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سعر Benzene (BZN) المباشر لليوم هو USD 0.108378 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.99K . يتم تحديث سعر BZN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Benzene الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.19 - تغيير سعر Benzene خلال اليوم هو -3.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.04M

أداء سعر Benzene (BZN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Benzene مقابل USD هو $ -0.003696363868621 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Benzene مقابل USD هو $ +0.0264885694 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Benzene مقابل USD هو $ +0.0144388107 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Benzene مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003696363868621 -3.29% 30 يوم $ +0.0264885694 +24.44% 60 يوم $ +0.0144388107 +13.32% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Benzene (BZN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Benzene: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.106936$ 0.106936 $ 0.106936 24 ساعة مرتفع $ 0.112959$ 0.112959 $ 0.112959 عالية طوال الوقت $ 32.59$ 32.59 $ 32.59 تغير السعر (1 ساعة) -0.11% تغير السعر (1يوم) -3.29% تغير السعر (7 أيام) -20.69%

معلومات سوق Benzene (BZN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: