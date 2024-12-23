سعر Benzene (BZN)
سعر Benzene (BZN) المباشر لليوم هو USD 0.108378. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.99K. يتم تحديث سعر BZN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Benzene الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.19
- تغيير سعر Benzene خلال اليوم هو -3.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.04M
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خلال اليوم، كان سعر Benzene مقابل USD هو $ -0.003696363868621 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Benzene مقابل USD هو $ +0.0264885694 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Benzene مقابل USD هو $ +0.0144388107 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Benzene مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003696363868621
|-3.29%
|30 يوم
|$ +0.0264885694
|+24.44%
|60 يوم
|$ +0.0144388107
|+13.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Benzene: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.11%
-3.29%
-20.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades.
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