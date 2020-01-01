توكنوميكس Benzene (BZN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Benzene (BZN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Benzene (BZN) War Riders is a massively multiplayer online (MMO) game based on earning cryptocurrency, customizing vehicles and battling opponents. Players can build their own customized war vehicles from scratch and use them to mine and attack enemies for the in-game currency, Benzene (BZN). Most of the in-game items are non-fungible tokens (NFTs), which are scarce and unique. The game is based on the Ethereum network. Players can mine for BZN by driving through waypoints or raiding other players' coins. BZN has a finite supply and unique ""burning"" mechanism enforced by a smart contract. Benzene is used to buy better in-game weapons, additional garage spaces, nitro-boost, and other upgrades. الموقع الرسمي: https://warriders.com/ اشتر BZN الآن!

توكنوميكس Benzene (BZN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Benzene (BZN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 80.75K $ 80.75K $ 80.75K إجمالي العرض: $ 99.53M $ 99.53M $ 99.53M العرض المتداول: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.55M $ 7.55M $ 7.55M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 32.59 $ 32.59 $ 32.59 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01156936 $ 0.01156936 $ 0.01156936 السعر الحالي: $ 0.075824 $ 0.075824 $ 0.075824 معرفة المزيد عن سعر Benzene (BZN)

توكنوميكس Benzene (BZN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Benzene (BZN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BZN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BZN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BZN، استكشف السعر المباشر لتوكن BZN!

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