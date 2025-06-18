سعر BENIS (BENIS)
سعر BENIS (BENIS) المباشر لليوم هو USD 0.00002183. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 218.08K. يتم تحديث سعر BENIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BENIS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BENIS خلال اليوم هو -33.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر BENIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BENIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BENIS مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BENIS مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-33.48%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BENIS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.45%
-33.48%
-54.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A memecoin on Avalanche about benis. Benis is a humourous misspelling of a phallic word. The Avalanche community enjoys this word and therefore it was made into a memecoin. The memecoin is family friendly. It was launched on Arena.Trade's token launcher and has grown to become a cult-like meme. It is part of the nochillio world order of degenerate currencies on the Avalanche c-chain. Try benis today!
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