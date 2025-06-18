احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BENIS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BENIS.

سعر BENIS (BENIS) المباشر لليوم هو USD 0.00002183 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 218.08K . يتم تحديث سعر BENIS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BENIS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BENIS خلال اليوم هو -33.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B

أداء سعر BENIS (BENIS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BENIS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BENIS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BENIS مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BENIS مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -33.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BENIS (BENIS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BENIS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000218$ 0.0000218 $ 0.0000218 24 ساعة مرتفع $ 0.00003314$ 0.00003314 $ 0.00003314 عالية طوال الوقت $ 0.00015876$ 0.00015876 $ 0.00015876 تغير السعر (1 ساعة) -5.45% تغير السعر (1يوم) -33.48% تغير السعر (7 أيام) -54.54%

معلومات سوق BENIS (BENIS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: