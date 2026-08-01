سعر Belgian Malinois اليوم

السعر المباشر لمشروع Belgian Malinois (BELG) اليوم هو $ 0.068041، مع تغير بنسبة 4.28% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BELG الحالي إلى USD هو $ 0.068041 لكل BELG.

يحتل Belgian Malinois حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62,302، مع عرض متداول قدره 918.49K BELG. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BELG بين $ 0.064561 (أدنى) و$ 0.075101 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 3.62، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BELG بمقدار +0.19% خلال الساعة الماضية و-10.51% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3.81K.

معلومات سوق Belgian Malinois (BELG)

القيمة السوقية $ 62.30K$ 62.30K $ 62.30K الحجم (24 ساعة) $ 3.81K$ 3.81K $ 3.81K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 63.30K$ 63.30K $ 63.30K إمداد دورة التداول 918.49K 918.49K 918.49K إجمالي العرض 915,540.2888024471 915,540.2888024471 915,540.2888024471

القيمة السوقية الحالية لـ Belgian Malinois هي $ 62.30K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3.81K. العرض المتداول لـ BELG يبلغ 918.49K، مع إجمالي عرض 915540.2888024471. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 63.30K.