سعر Bejibun اليوم

السعر المباشر لمشروع Bejibun (BJBN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BJBN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BJBN.

يحتل Bejibun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,059.95، مع عرض متداول قدره 999.07M BJBN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BJBN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BJBN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-30.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bejibun (BJBN)

القيمة السوقية $ 11.06K$ 11.06K $ 11.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.06K$ 11.06K $ 11.06K إمداد دورة التداول 999.07M 999.07M 999.07M إجمالي العرض 999,067,191.56417 999,067,191.56417 999,067,191.56417

القيمة السوقية الحالية لـ Bejibun هي $ 11.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BJBN يبلغ 999.07M، مع إجمالي عرض 999067191.56417. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.06K.