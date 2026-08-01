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سعر Bejibun المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BJBN هي 11,059.95 USD. تابع تحديثات أسعار BJBN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bejibun المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BJBN هي 11,059.95 USD. تابع تحديثات أسعار BJBN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن BJBN

معلومات سعر BJBN

ما هو BJBN

الوثيقة البيضاء لـ BJBN

الموقع الرسمي لـ BJBN

اقتصاد توكن BJBN

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سعر Bejibun (BJBN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BJBN إلى USD:

$0.00001107
$0.00001107$0.00001107
-0.20%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Bejibun (BJBN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:43:29 (UTC+8)

سعر Bejibun اليوم

السعر المباشر لمشروع Bejibun (BJBN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BJBN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BJBN.

يحتل Bejibun حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,059.95، مع عرض متداول قدره 999.07M BJBN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BJBN بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BJBN بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-30.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bejibun (BJBN)

$ 11.06K
$ 11.06K$ 11.06K

--
----

$ 11.06K
$ 11.06K$ 11.06K

999.07M
999.07M 999.07M

999,067,191.56417
999,067,191.56417 999,067,191.56417

القيمة السوقية الحالية لـ Bejibun هي $ 11.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BJBN يبلغ 999.07M، مع إجمالي عرض 999067191.56417. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.06K.

سجل سعر Bejibun بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
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24 ساعة منخفض
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24 ساعة مرتفع

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-30.78%

-30.78%

سجل سعر Bejibun (BJBN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bejibun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bejibun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bejibun مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bejibun مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ 0-28.84%
60 يوم$ 0-14.30%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Bejibun

Bejibun (BJBN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BJBN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBejibun (BJBN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bejibun نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bejibun الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BJBN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bejibun.

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نبذة عن Bejibun

ما هو السعر الحالي لـ Bejibun؟

السعر المباشر لـ Bejibun (BJBN) هو $ USD. يتم تحديث هذا التقييم في الوقت الحقيقي باستمرار، ويجمع الأسعار من بورصات عالمية رئيسية لضمان أن ترى سعرًا دقيقًا للسوق.

كيف يُصنَّف Bejibun في السوق؟

تحتلّ Bejibun حاليًا المرتبة #10080 في السوق، مدعومة برأس مال سوقي قدره $11059.95. يتأثر هذا التصنيف بعمق السيولة والطلب العام من المستثمرين وحجم المعروض المتداول من الرموز المميزة.

ما هو المعروض المتداول لـ BJBN؟

يبلغ المعروض المتداول لـ BJBN 999067191.56417 رمزًا، وهو يمثل الكمية المتاحة في السوق المفتوح. يلعب هذا الرقم دورًا مهمًا في تحديد التقييم السوقي والندرة وديناميكيات التضخم على المدى الطويل.

ما هو نطاق سعر Bejibun خلال 24 ساعة؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداولت Bejibun ضمن نطاق يتراوح بين $0.0 (أدنى سعر خلال 24 ساعة) و$0.0 (أعلى سعر خلال 24 ساعة). يساعد نطاق التقلب هذا المتداولين على فهم الزخم على المدى القصير وعدم اليقين في السوق.

كم يبعد Bejibun عن أعلى مستوى له على الإطلاق وأدنى مستوى له على الإطلاق؟

بلغت Bejibun أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $، بينما كان أدنى سعر مسجل (ATL) هو $. تتيح هذه المستويات التاريخية للمتداولين تقييم إمكانات الأسعار على المدى الطويل ودورات الأسعار.

كم هو حجم تداول BJBN اليوم؟

يبلغ حجم التداول خلال الـ 24 ساعة الماضية $--، مما يعكس المشاركة الحالية في السوق. غالبًا ما يشير ارتفاع الحجم إلى اهتمام أكبر من المستثمرين وسيولة سوقية أعمق.

ما الذي يؤثر على اتجاه الاتجاه الأخير لـ Bejibun؟

إن التحرك الحالي في السعر بنسبة --% خلال الـ 24 ساعة الماضية يتشكل بتأثير مشاعر السوق ونشاط التداول والعوامل الاقتصادية الكلية والتحديثات الخاصة بالنظام البيئي المتعلقة بـ Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem. كما يمكن أن تكون الزيادات المفاجئة في الحجم بمثابة محفزات لتحركات حادة في الأسعار.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bejibun

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:43:29 (UTC+8)

تحديثات Bejibun (BJBN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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