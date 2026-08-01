سعر BeB اليوم

السعر المباشر لمشروع BeB (BEB1M) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 13,54% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEB1M الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BEB1M.

يحتل BeB حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 481.681، مع عرض متداول قدره 999,72M BEB1M. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEB1M بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00306371، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BEB1M بمقدار +%0,36 خلال الساعة الماضية و-%16,48 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 3,99K.

معلومات سوق BeB (BEB1M)

القيمة السوقية $ 481,68K$ 481,68K $ 481,68K الحجم (24 ساعة) $ 3,99K$ 3,99K $ 3,99K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 481,68K$ 481,68K $ 481,68K إمداد دورة التداول 999,72M 999,72M 999,72M إجمالي العرض 999.720.758,831046 999.720.758,831046 999.720.758,831046

القيمة السوقية الحالية لـ BeB هي $ 481,68K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 3,99K. العرض المتداول لـ BEB1M يبلغ 999,72M، مع إجمالي عرض 999720758.831046. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 481,68K.