سعر BearifiedCo اليوم

السعر المباشر لمشروع BearifiedCo (BEARCO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BEARCO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BEARCO.

يحتل BearifiedCo حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 14,040.68، مع عرض متداول قدره 999.86M BEARCO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BEARCO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BEARCO بمقدار -0.41% خلال الساعة الماضية و+32.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BearifiedCo (BEARCO)

القيمة السوقية $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.04K$ 14.04K $ 14.04K إمداد دورة التداول 999.86M 999.86M 999.86M إجمالي العرض 999,858,597.040789 999,858,597.040789 999,858,597.040789

القيمة السوقية الحالية لـ BearifiedCo هي $ 14.04K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BEARCO يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999858597.040789. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.04K.